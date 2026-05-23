日本マクドナルドが、5月27日から期間限定で「スパイシーチキンマックナゲット」と新ソース「ホットチリガーリックソース」「ペッパーチーズソース」を発売する。それにともない、21日にはマクドナルド公式WEBページで、“ヤンキー漫画全開”の新CM情報が公開され、話題を呼んでいる。「今回、マクドナルドがコラボしたのは、1980〜1990年代の『週刊少年ジャンプ』黄金期を支えた森田まさのりさんによる人気漫画『ろくでなしBLUE