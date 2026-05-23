お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさんが眉にアートメークを施し、変わりぶりが話題になっています。【写真】印象激変！眉アートメークでキリッショーゴさんは5月22日、TBS「ラヴィット！」に出演。これまでのやさしい印象だった下り眉は、一直線のりりしい眉に変身。劇的な変化に驚いた司会の田村真子アナウンサーは笑いをこらえられなくなり、進行が中断するほど。ちなみにアートメークは妻のすすめだったそう。ショー