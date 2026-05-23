日本車両製造株式会社は2026年5月19日、日立製作所、東芝などで構成されるコンソーシアム（HTSC）より受注し、同社が製造を担当してきた台湾高速鉄道（台湾新幹線）向けの新型高速鉄道車両について、記念すべき第1回目の出荷を行ったと発表しました。まもなく日本の新幹線技術が、再び海を渡ることになります。この新型車両は、JR東海の最新型新幹線「N700S」をベースに開発されており、先日の台湾現地での実車動画公開に続き、日