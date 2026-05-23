エティハド航空とバンコク・エアウェイズは、マイレージ提携を開始した。エティハド航空のエティハド・ゲストとバンコク・エアウェイズのFlyerBonusは相互に、特典航空券の交換を可能とする。エティハド航空は、アブダビからバンコク、プーケット、クラビ、チェンマイのタイ4都市へ乗り入れている。バンコクへは1日6往復を乗り入れており、エアバスA380型機の投入を決めている。バンコク・エアウェイズは、バンコク以遠の乗り継ぎ