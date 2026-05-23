今年2月27日に公開された『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、興行収入40億円を突破する大ヒットを記録。ドラえもんたちが地球の中心に最も近い海の底で大冒険を繰り広げていくドキドキワクワクのストーリーで、そのクライマックスのカギを握るのは、しずかちゃん。そんなしずかちゃんは、5月が誕生月だ。しかも『ドラえもん』が大人気のベトナムでは、昨年『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が公開され、歴代最高興