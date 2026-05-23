ゴルフ初心者がプレイ前に気を付けることといえば服装。ゴルフクラブへの出入りの際はジャケット着用、プレイ中も襟付きシャツやベルトが通せるボトムスなどさまざまなドレスコードやマナーが存在します。紳士のスポーツとして発展してきた歴史ゆえ厳格な部分もありますが、日本の猛暑などの環境に付随し、機能性素材を活用したウエアが続々登場。昨今はよりカジュアルな形でプレイできるようになってきました。コロナ禍を経て3密