日曜の府中市の予報は曇り、降水確率20％、予想最高気温25度。週中の予報より良く、雨の心配は少ない。木曜と金曜に雨は降ったが、オークスは良馬場で迎えられそうだ。芝はBコース2週目で3〜4角の内寄りに傷みはあるが、全体的には良好。直線のどこかが伸びるかは、当日の傾向で確認したい。