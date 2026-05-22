あなぶきハウジングサービス高松市紺屋町 マンション管理などを行う高松市のあなぶきハウジンググループは、2026年2月に発生した不正アクセスで流出した個人情報が約21万件だったことを明らかにしました。 あなぶきハウジンググループは2026年2月、身代金要求型の不正プログラム「ランサムウェア」の攻撃を受け、顧客の個人情報漏えいが確認されました。 その後の調査で、外部に漏えいした可