【モデルプレス＝2026/05/22】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子が5月22日までに、自身のInstagramとYouTubeチャンネルを更新。現在妊娠中の第3子の性別を公表した。【写真】35歳ママモデル、自作の動画で第3子性別サプライズ発表◆くみっきー、第3子の性別公表くみっきーはInstagramにて「ついに！我が家の3人目の赤ちゃんの性別を発表します……！」と報告。「ずっと楽しみに準備してきたジェンダーリビールの様子、家