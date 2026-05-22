妊娠中の舟山久美子（くみっきー）、第3子の性別公表 家族4人にサプライズ発表の様子公開
【モデルプレス＝2026/05/22】モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子が5月22日までに、自身のInstagramとYouTubeチャンネルを更新。現在妊娠中の第3子の性別を公表した。
【写真】35歳ママモデル、自作の動画で第3子性別サプライズ発表
くみっきーはInstagramにて「ついに！我が家の3人目の赤ちゃんの性別を発表します……！」と報告。「ずっと楽しみに準備してきたジェンダーリビールの様子、家族みんなのリアルな瞬間も面白すぎたので、ぜひYouTubeでフルバージョン見てみてくださいっ」と呼びかけた。
さらに「1人目、2人目とたくさんの愛で溢れる我が家。2人がお兄ちゃん、お姉ちゃんになる日も、もうすぐ。35歳で、私たちの元へ来てくれた新しい命。家族みんなでドキドキしながら新しい家族を迎え入れる準備をしています。5人で過ごすこれからの毎日は、きっともっと賑やかになるはず」とテロップを入れ、自身で編集したという動画を投稿した。
YouTubeにアップされた「くみっきー家の第三子の性別を発表します！」と題した動画では、夫、長男、長女と家族全員が並んで画面を見守る中、これまでの家族4人の思い出を振り返る映像がスタート。その後、画面に大きく「BOY」の文字が表示され、第3子は男の子であることを公表した。
くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産し、2026年4月23日に第3子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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◆くみっきー、第3子の性別公表
くみっきーはInstagramにて「ついに！我が家の3人目の赤ちゃんの性別を発表します……！」と報告。「ずっと楽しみに準備してきたジェンダーリビールの様子、家族みんなのリアルな瞬間も面白すぎたので、ぜひYouTubeでフルバージョン見てみてくださいっ」と呼びかけた。
YouTubeにアップされた「くみっきー家の第三子の性別を発表します！」と題した動画では、夫、長男、長女と家族全員が並んで画面を見守る中、これまでの家族4人の思い出を振り返る映像がスタート。その後、画面に大きく「BOY」の文字が表示され、第3子は男の子であることを公表した。
◆くみっきー、2019年に結婚
くみっきーは2019年に一般男性との結婚を発表。2021年9月に第1子を出産、2024年10月に第2子を出産し、2026年4月23日に第3子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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