【Kindle本33円セール】 開催期間：6月4日23時59分まで 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「Kindle本33円セール」が開催されている。期間は6月4日23時59分まで。 本セールは、対象作品の全巻、もしくは一部巻が33円で購入できるというもので、「小林さんちのメイドラゴン」や「野原ひろし 昼メシの流儀」「ダンジョンの中のひと」などが対象となっている。