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AmazonのKindleストアで、「Kindle本33円セール」が開催されている。期間は6月4日23時59分まで。

本セールは、対象作品の全巻、もしくは一部巻が33円で購入できるというもので、「小林さんちのメイドラゴン」や「野原ひろし 昼メシの流儀」「ダンジョンの中のひと」などが対象となっている。

ほかにも、コミックエッセイ「高校生のわたしが精神科病院に入り自分のなかの神様とさよならするまで」や、「5、6年の科学」に長期に渡り連載された科学まんが「まんがサイエンス」なども33円で購入できる。

□「Kindle本33円セール」のページ

なお、Kindleストアでは「Kindle本499円セール」も同時に開催されており、こちらでも多くのマンガ・書籍がセール価格で販売されている。また、セール対象の一部作品は読み放題サービス「Kindle Unlimited」の対象作品となっている。

□「Kindle本499円セール」のページ