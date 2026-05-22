最後を飾る特別仕様車BMWは、6代目（G80）の現行『M3』の最終モデルとなる特別仕様車『M3 CSハンドシャルター』を発表した。【画像】470psをマニュアルで操る！ 現行世代最後の特別仕様車【BMW M3 CSハンドシャルターを詳しく見る】全4枚米国市場限定モデルで、「ハンドシャルター（Handschalter、手動変速という意味）」の名の通り6速マニュアル・トランスミッションを搭載している。M3 CSハンドシャルター B