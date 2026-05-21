200打席以上立つも0HR…2021年に本塁打王も輝きなし【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）浮上の兆しが見えない。パドレスは20日（日本時間21日）、本拠地でのドジャース戦に0-4で完封負けを喫した。5回には大谷翔平投手から1死満塁の好機を作るも、フェルナンド・タティスJr.外野手が1球で併殺に打ち取られた。今季大不振のスターには「史上最悪の契約」「何しに来たんだ」と厳しい声が寄せられている