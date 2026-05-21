大阪・関西テレビ（カンテレ）の橋本和花子アナウンサーが２１日、自身のＸを更新。「昨日のスリッパ投稿に意外！との声をいくつかいただきましたが、私はそういう人間です。笑」とつづり、変顔写真を投稿した。衝撃の一枚は喫茶店で撮影されたオフショット。目をグイッと上げ、普段は見せない表情で写っており「こちらは、中高６年間女子校だった名残で、急にカメラを向けられると変顔をしてしまう癖。果たして女子校のせいと