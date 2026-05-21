デジタルバンク「みんなの銀行」、エンプロイーサクセス部の海津です。新卒採用を担当しています。「会社の紹介スライドを眺めているより、一行のコードに触れた方が、僕らの“本気”は伝わるはずだ」これは、私たちのエンジニアの一言です。この想いからデジタルバンクの「開発現場のリアルなコードに触れる」インターンシップが生まれました。当然、実現には「銀行のセキュリティ」という分厚い壁が立ちはだかります。なぜ私たち