広島のＲＣＣ（中国放送）は２１日、６月７日にエディオンピースウイング広島で開催される「サンフレッチェ広島ファン感謝デー２０２６」の特別番組に、人気グループ・ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が生出演すると発表した。ＲＣＣテレビ「イマナマ！ＳＰサンフレッチェファン感謝デー２０２６」（後１・５４〜）に登場し、ＲＣＣ被爆８１年プロジェクト「ＰＥＡＣＥＭＯＶＥ」のアンバサダーとして平和への思いを発信