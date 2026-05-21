俳優の松坂桃李が２１日、都内で行われた炊飯器メーカーの「タイガー魔法瓶土鍋炊飯器２０周年新フラッグシップ」発表会に出席した。土鍋炊飯器の初代モデル発売から２０周年を記念し、イメージキャラクターの松坂は着物姿で登壇。炊きたて土鍋ご飯で自ら「おにぎりづくり」を披露した。イメージキャラクターとしては２年目で「お米がおいしいとおかずもよりお米に合うものとか、ポジティブな気分になれる」と語り、プライ