◇ナ・リーグドジャース 4―0 パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回の第1打席で先頭打者本塁打を放つと、投げては5回3安打無失点の力投で4勝目。4登板ぶりの二刀流解禁でチームを連勝に導き、ナ・リーグ西地区首位をキープした。大谷は5回で球数が88球に達し、今季最多での降板となった。しかし、ドジ