楽天モバイルは、MMD研究所による「2026年4月通信4キャリアの法人向け携帯電話に関する調査」で、「総合満足度」に加えて、項目別満足度「コストパフォーマンス」「利用開始までの速さ」「顧客サポート」で1位を獲得したと発表した。 楽天モバイルの法人サービスが「総合満足度」で1位を獲得するのは今回が初となる。また、「コストパフォーマンス」や「利用開始までの速さ」の項目では2年連続1