『ロングレッグス』『THE MONKEY ザ・モンキー』のオズグッド・パーキンス監督が手掛ける悪夢的ホラー『KEEPER／キーパー』が５月29日(金)より公開。恐怖の一端を切り取った本編映像が解禁された。恋人と過ごすはずだった山荘で、ひとり取り残された主人公リズ。解禁された映像は、リズが山荘で体験する奇妙な現象を切り取っている。彼女は山荘に自分以外の“何か”がいることを確信し、恐怖のあまり逃げ出そうとする。しかしドア