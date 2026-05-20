第44代アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマが米Rolling Stone誌に特別寄稿。どれほど暗い時代にあっても、アメリカの進むべき道を示してきた音楽の歴史、歌が持つ力について──。最初の大統領選キャンペーンの頃、私は討論会当日のルーティンにかなりこだわるようになっていた。少し迷信めいていたと言ってもいいかもしれない。短時間でも必ずトレーニングを済ませ、夕食はいつも同じものを頼む。そして本番の30分ほど前になる