【北京共同】中国の習近平国家主席は20日、中ロ首脳の共同記者発表で、両国は「ファシズムと軍国主義を復活させる挑発行為に反対する」と述べた。中国は防衛力強化を図る日本を「新型軍国主義」と批判しており、念頭にあるとみられる。