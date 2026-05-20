Insta360は、フラッグシップワイヤレスマイク「Insta360 Mic Pro」を発売した。価格は送信機1台で18,500円。送信機1台＋受信機1台の構成で34,500円から。 クリエイターや映像制作者、ポッドキャスター、イベント関係者などに向けたワイヤレスマイク。プロ品質の音声収録に加え、送信機にカスタマイズ可能なE-inkディスプレイを搭載し、出演者名やロゴ、チャンネルアートなどを表示できるのが特徴。 Ins