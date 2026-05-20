IO、Tete、SWEEが所属するレーベル・VERETTA SOUNDSによる、全国クラブツアー「VERETTA TOUR」の開催が発表された。本ツアーは全会場所属アーティスト3組が出演。6月27日の浜松・club ZENを皮切りに全国を巡る。＜ライブ情報＞VERETTA TOUR SCHEDULE6月27日 浜松 : club ZEN6月28日 仙台 : ART night club7月3日 広島 : NEW CLUB L2 HIROSHIMA7月10日 大阪 : Nightclub GALA RESORT7月11日 福岡 : IBIZA FUKUOKA7月18日 金沢 : DOU