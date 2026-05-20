【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、5月20日0時、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」MVのティザー映像を公開した。 ■LE SSERAFIM新アルバム『PUREFLOW』pt.1タイトル曲「BOOMPALA」 ティザー映像は、広大な砂漠が背景となっている。グローバルヒット曲「マカレナ（Macarena）」がBGMとして流れ、音楽に合わせるかのようにラクダが鳴く。続いて、突如、荒