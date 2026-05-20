LE SSERAFIM新曲「BOOMPALA」MVティザー映像で世界的大ヒット曲「マカレナ」サンプリング部分を初公開

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LE SSERAFIMが、5月20日0時、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」MVのティザー映像を公開した。

■LE SSERAFIM新アルバム『PUREFLOW』pt.1タイトル曲「BOOMPALA」

ティザー映像は、広大な砂漠が背景となっている。グローバルヒット曲「マカレナ（Macarena）」がBGMとして流れ、音楽に合わせるかのようにラクダが鳴く。続いて、突如、荒い砂を突き抜けてLE SSERAFIMを形象化した巨大な像がそびえ立つ。巨大な像は、瞑想する姿勢をしており、音楽に合わせて歌うシーンが好奇心を刺激し、MV本編への関心を高めている。

新曲「BOOMPALA」は、「考え方や態度によっては、恐怖とは実は大したことのない虚像にすぎない」というメッセージを盛り込んだ楽曲で、時代を超えて愛されてきた「マカレナ（Macarena）」をサンプリング。先立って、呪文のように「Boompala」と繰り返し呟く中毒性の高いサビの一部が公開されたあと、今回、MVのティザー映像では、「マカレナ」サンプリング部分を初公開。聴き馴染みのあるメロディに、LE SSERAFIMならではの洗練されたビートが調和し、世界中の人々を魅了する楽曲の誕生を予感させた。世代や国境を越えて、誰もが一緒に楽しめるお祭りのような雰囲気に期待が高まる。

LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMのあらたな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムだ。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を否定するのではなく、受け入れながら前に進もうとする姿を見せる。

また、LE SSERAFIMは、本作のリリースを記念して、ファンに特別な体験を提供するポップアップを開催。日本では、渋谷の第9SYビル1F で、6月1日～6月14日の14日間、新しいアルバムのメッセージと雰囲気を盛り込んだ空間が用意される。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■【画像】LE SSERAFIMアーティスト写真

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp