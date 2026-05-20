昨夜、北秋田市伊勢町でクマが目撃されました。近くには秋田北鷹高校や北秋田市役所があり、警察は住民に注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと19日午後7時20分ごろ、北秋田市伊勢町の歩道にクマ1頭がいるのを、ランニングしていた北秋田市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは5メートルほどで、付近には秋田北鷹高校があり、隣接した地域には北秋田市役所があり