[5.19 U17アジア杯準決勝 日本 1-1(PK3-2)ウズベキスタン ジェッダ]U-17日本代表は19日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の準決勝でU-17ウズベキスタン代表と対戦。前半にPKで失点したものの、後半45+8分に追いついて1-1とする。そして、PK戦を3-2で制し、2大会ぶりの優勝へあと1勝とした。日本は従来通り3-4-2-1の布陣。GKに大下幸誠(鹿島ユース)、DFに主将の元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、熊田佳斗(大宮)、エゼモクェ・チメ