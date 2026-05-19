アイドルグループ「#Mooove!」のリーダーを務める姫野ひなのさんが、FLASH（光文社）で初の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。【写真】週刊FLASH初掲載で初表紙を飾った姫野ひなのさん身長148cmのミニマムボディと小動物を思わせる愛くるしいルックスを武器に、グラビア各誌で引っ張りだこの活躍を見せる姫野さん。今回のグラビアは沖縄で撮影されており、水色のビキニ姿など彼女の本来の明るさとフレッシュさが溢れるカットを多