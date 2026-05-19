19日(火)もよく晴れて、広い範囲で今シーズン一番の暑さになりました。各地の最高気温は、長岡市や十日町市・湯沢町など県内9地点で30℃以上の真夏日になりました。また新潟市中央区では29.7℃と真夏日に迫る暑さになりました。 さて、20日(水)は天気が下り坂に向かいそうです。 ◆20日(水)午前9時の予想天気図 日本付近ははじめ高気圧に覆われますが、次第に前線が北上してきて湿った空気が流れこむでしょう。