ESA（ヨーロッパ宇宙機関）とイタリアの宇宙企業Avio（アヴィオ）は、日本時間2026年5月19日に「Vega C（ベガC）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたESAとCAS（中国科学院）の共同ミッション「SMILE」の衛星は、予定された初期軌道へ投入された後にロケットから分離され、太陽電池パドルの展開も確認されたことが報告されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Vega C（Solar wind Magne