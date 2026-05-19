大富豪に嫁いだ花嫁が一族伝統の“ゲーム”で命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』。その続編となる『レディ・オア・ノット２』（原題：Ready or Not: Here I Come）が８月14日(金)より公開されることが決定した。前作は惜しくも日本で劇場未公開のため、２作目にして劇場公開の英断は大変喜ばしいニュース。ありがとう、決めた人！結婚初夜の伝統ゲーム“かくれんぼ”で一族から命を狙われるも、奇跡的に生還