ブリヂストンスポーツが、5月21日（木）から24日（日）までの4日間、千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コースにて開催される国内女子ツアー「ブリヂストンレディスオープン」のギャラリーイベントの概要を発表した。【写真】いくつ覚えてる？ 歴代ボールパッケージキーホルダーが懐かしすぎる！「心動かす『ゴルフのわくわく』を提供しつづける」という大会コンセプトのもと 、現地に足を運ぶギャラリーに向けた魅力的なコン