古江彩佳、佐久間朱莉ら参戦のブリヂストンレディスで数量限定ガチャが登場！ ギャラリーイベントでゴルフの「わくわく」を体感せよ
ブリヂストンスポーツが、5月21日（木）から24日（日）までの4日間、千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コースにて開催される国内女子ツアー「ブリヂストンレディスオープン」のギャラリーイベントの概要を発表した。
【写真】いくつ覚えてる？ 歴代ボールパッケージキーホルダーが懐かしすぎる！
「心動かす『ゴルフのわくわく』を提供しつづける」という大会コンセプトのもと 、現地に足を運ぶギャラリーに向けた魅力的なコンテンツや限定グッズが多数用意されている。その一つが、会場内のブリヂストンパークに設置されるアトラクションで、毎年人気を博しているのが「ガチャ企画（有料）」だ。今年は、チームブリヂストンの人気選手たちの似顔絵が描かれた「キャラクターマーカー」に加え、新たにチャーム付きの「グリーンフォーク」がラインアップに加わった。
さらに「歴代ボールパッケージキーホルダー」を合わせた計3種類のガチャが用意される。いずれも各日数量限定で、当たりくじ付きというのも心をくすぐるポイントだ。ファンならずとも、観戦の記念にぜひ手に入れたいマストアイテムとなるだろう。
キャラクターマーカーとキャラクターグリーンフォークのガチャはどちらも1回2,000円。歴代ボールパッケージキーホルダーのガチャは1回500円となっている。5月21日（木）〜24日（日）まで、午前・午後の二部制で実施予定だ。また、商品販売コーナーでは、ゴルフプレーに今すぐ使える大会オリジナルグッズが多数発売される。限定グッズは以下のとおりで、大会ロゴ入りマーカーにオリジナル 缶ティー、 ピンフラッグ、フック付きハンドタオルの4点。どれも「Bridgestone Ladies Open 2026」のロゴや、美しいトーナメントカップがデザインされた特別仕様だ。自分用にはもちろん、ゴルフ仲間への現地土産としても喜ばれることは間違いない。
大会期間中のブリヂストンパーク内では、単なる買い物だけでなく、ギア好きのゴルファーを飽きさせない体験型ブースも目白押しだ。ツアーを戦うプロたちのセッティングを間近でチェックできる「TEAM BRIDGESTONE 使用クラブ展示」や、最新のフィッティング性能を現地で体感できる「ゴルフシューズ試履き＆グローブ試着」（5月23、24日限定）。また、自分に最適なボールとクラブを診断してくれる「Golfer's Dock Ball & Clubフィッティング」（5月24日のみ、9:15?受付）も開催。観戦の合間に自身のゴルフ熱を高められる仕掛けが満載だ。 本大会は、千葉県の「袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース」と、愛知県の「中京ゴルフ倶楽部 石野コース」との隔年開催を行っており、今年は千葉県が舞台。出場選手として、古江彩佳や佐久間朱莉、桑木志帆、鶴岡果恋、佐藤心結といった、ツアーの主役たちが顔を揃えている。最高峰のパフォーマンスを披露する選手たちのプレーを間近で応援しながら、ブリヂストンならではの「ゴルフのわくわく」が詰まったギャラリーイベントも満載。ぜひ会場で堪能してほしい。◇ ◇ ◇佐久間朱莉もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに渋野日向子……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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さらに「歴代ボールパッケージキーホルダー」を合わせた計3種類のガチャが用意される。いずれも各日数量限定で、当たりくじ付きというのも心をくすぐるポイントだ。ファンならずとも、観戦の記念にぜひ手に入れたいマストアイテムとなるだろう。
キャラクターマーカーとキャラクターグリーンフォークのガチャはどちらも1回2,000円。歴代ボールパッケージキーホルダーのガチャは1回500円となっている。5月21日（木）〜24日（日）まで、午前・午後の二部制で実施予定だ。また、商品販売コーナーでは、ゴルフプレーに今すぐ使える大会オリジナルグッズが多数発売される。限定グッズは以下のとおりで、大会ロゴ入りマーカーにオリジナル 缶ティー、 ピンフラッグ、フック付きハンドタオルの4点。どれも「Bridgestone Ladies Open 2026」のロゴや、美しいトーナメントカップがデザインされた特別仕様だ。自分用にはもちろん、ゴルフ仲間への現地土産としても喜ばれることは間違いない。
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