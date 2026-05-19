古江彩佳や佐久間朱莉、桑木志帆、鶴岡果恋、佐藤心結らが出場予定の「ブリヂストンレディスオープン」

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ブリヂストンスポーツが、5月21日（木）から24日（日）までの4日間、千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コースにて開催される国内女子ツアー「ブリヂストンレディスオープン」のギャラリーイベントの概要を発表した。

【写真】いくつ覚えてる？ 歴代ボールパッケージキーホルダーが懐かしすぎる！

「心動かす『ゴルフのわくわく』を提供しつづける」という大会コンセプトのもと 、現地に足を運ぶギャラリーに向けた魅力的なコンテンツや限定グッズが多数用意されている。その一つが、会場内のブリヂストンパークに設置されるアトラクションで、毎年人気を博しているのが「ガチャ企画（有料）」だ。今年は、チームブリヂストンの人気選手たちの似顔絵が描かれた「キャラクターマーカー」に加え、新たにチャーム付きの「グリーンフォーク」がラインアップに加わった。
さらに「歴代ボールパッケージキーホルダー」を合わせた計3種類のガチャが用意される。いずれも各日数量限定で、当たりくじ付きというのも心をくすぐるポイントだ。ファンならずとも、観戦の記念にぜひ手に入れたいマストアイテムとなるだろう。
キャラクターマーカーとキャラクターグリーンフォークのガチャはどちらも1回2,000円。歴代ボールパッケージキーホルダーのガチャは1回500円となっている。5月21日（木）〜24日（日）まで、午前・午後の二部制で実施予定だ。また、商品販売コーナーでは、ゴルフプレーに今すぐ使える大会オリジナルグッズが多数発売される。限定グッズは以下のとおりで、大会ロゴ入りマーカーにオリジナル 缶ティー、  ピンフラッグ、フック付きハンドタオルの4点。どれも「Bridgestone Ladies Open 2026」のロゴや、美しいトーナメントカップがデザインされた特別仕様だ。自分用にはもちろん、ゴルフ仲間への現地土産としても喜ばれることは間違いない。
大会期間中のブリヂストンパーク内では、単なる買い物だけでなく、ギア好きのゴルファーを飽きさせない体験型ブースも目白押しだ。ツアーを戦うプロたちのセッティングを間近でチェックできる「TEAM BRIDGESTONE 使用クラブ展示」や、最新のフィッティング性能を現地で体感できる「ゴルフシューズ試履き＆グローブ試着」（5月23、24日限定）。また、自分に最適なボールとクラブを診断してくれる「Golfer's Dock Ball & Clubフィッティング」（5月24日のみ、9:15?受付）も開催。観戦の合間に自身のゴルフ熱を高められる仕掛けが満載だ。  本大会は、千葉県の「袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース」と、愛知県の「中京ゴルフ倶楽部 石野コース」との隔年開催を行っており、今年は千葉県が舞台。出場選手として、古江彩佳や佐久間朱莉、桑木志帆、鶴岡果恋、佐藤心結といった、ツアーの主役たちが顔を揃えている。最高峰のパフォーマンスを披露する選手たちのプレーを間近で応援しながら、ブリヂストンならではの「ゴルフのわくわく」が詰まったギャラリーイベントも満載。ぜひ会場で堪能してほしい。◇　◇　◇佐久間朱莉もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに渋野日向子……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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