女優の福井裕子（ふくい・ゆうこ）さんが5日、食道がんのため亡くなった。75歳。所属の「円企画」が19日、発表した。「訃報」とし、「弊社所属俳優福井裕子儀かねてから病気療養中でございましたが去る令和八年五月五日享年七十五歳食道癌のため逝去致しました」と報告。「ここに生前のご厚誼に深謝し謹んでご通知申し上げます」と記した。葬儀は近親者のみの家族葬で執り行われたという。「ご通知が遅れましたこと何卒