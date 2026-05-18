[caption id="attachment_1611503" align="aligncenter" width="600"] 淡江大橋は台湾における国際的視野を備えた象徴的な建築[/caption]台湾に、世界最大の単主塔非対称斜張橋、淡江大橋が誕生した。ザハ・ハディド氏の意匠とCNN選出の実績を背負い、アートの祭典を通じて新たな地標(ランドマーク)としての歴史を刻む。世界最大の単主塔非対称斜張橋淡江大橋は淡水河の河口に架かる、台湾の重要な公共インフラである。交通機能に