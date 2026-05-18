台湾で世界最大の単主塔非対称斜張橋「淡江大橋」が開通。新たな都市のランドマークに

[caption id="attachment_1611503" align="aligncenter" width="600"] 淡江大橋は台湾における国際的視野を備えた象徴的な建築[/caption]

台湾に、世界最大の単主塔非対称斜張橋、淡江大橋が誕生した。ザハ・ハディド氏の意匠とCNN選出の実績を背負い、アートの祭典を通じて新たな地標(ランドマーク)としての歴史を刻む。

世界最大の単主塔非対称斜張橋

淡江大橋は淡水河の河口に架かる、台湾の重要な公共インフラである。交通機能に加え、高い象徴性を備えた新たな都市のランドマークとして注目を集めている。英国のザハ・ハディド・アーキテクツ(Zaha Hadid Architects)による設計で、CNNの「2025年世界の重要建設11選」に選出されるなど、国際的にも高く評価されている。

同橋は単塔・非対称の斜張橋構造を採用。大スパン化によって橋塔数を抑えることで、周辺景観への影響を最小限にとどめた。垂直性を強調した主塔は新たなスカイラインを形成し、構造効率と景観美の両立を実現している。

開通にあわせ、「淡江大橋開幕芸術祭」を開催。「橋を歩き、橋と共に在る」をコンセプトに、ウォーキングや音楽公演など多彩なプログラムを展開し、橋梁を公共文化の場へと昇華させた。橋上には休憩・観賞空間が設けられ、来場者が海景を楽しみながら滞在できる新たな公共体験を創出。地域団体との連携により、文化交流と共創の機能も強化されている。

開通記念式典の様子

[caption id="attachment_1611504" align="aligncenter" width="291"] 写真提供：雲門舞集/撮影：劉振祥[/caption]

壓軸として行われた開通記念式典「感恩・美好之夜(感謝、美しき夜)」では、プロジェクトを支えた工事関係者たちが完成の瞬間をともに見届けた。さらに、橋のデザインにおけるインスピレーションの“ミューズ”とも称される『雲門舞集(クラウド・ゲイト)』が、新作『光鏈』を披露。橋梁構造や力学が持つ美しさを身体表現によって描き出し、建築・工学・芸術を融合させた象徴的なパフォーマンスとして、開幕芸術祭のフィナーレを飾った。

台湾の重要な玄関口である淡水河口は、古くから対外交流の歴史を見守ってきた場所でもある。淡江大橋の完成は、交通利便性や地域発展の向上に寄与するだけでなく、一連の企画を通じて公共インフラが持つ文化的価値をさらに深化させた。

国際的建築作品としての存在感と、市民参加型の都市祝祭を融合させた淡江大橋は、単なる河口を跨ぐ橋梁ではなく、台湾が次なる都市発展の段階へ進むことを象徴する重要なマイルストーンとなっている。

台湾に誕生した新たな都市のランドマーク、淡江大橋に注目だ。

中華民国交通部公路局公式サイト：https://www.thb.gov.tw/en/Default.aspx

(suzuki)