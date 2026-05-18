サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、日本代表初選出のエピソードを語った。サッカー王国ブラジルから、19歳で来日。読売クラブ（現東京ヴェルディ）に加入し、黄金期の立役者となった。故国を離れてサッカー選手として生きるラモス氏の元に、まさかのオファーがあった。それは、日本代表入りだった。「日本代表に選ばれた時に、監督さんに呼ばれて協会に