ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、三笘薫に言及した。28歳のMFは、今月９日に行なわれたウォルバーハンプトン戦で左ハムストリングを負傷。怪我の状態が心配されていたなか、約１週間後に発表された北中米ワールドカップの日本代表メンバーには選ばれなかった。その三笘を欠くブライトンは、17日にリーズと対戦。90＋６分に失点し、０−１で敗れた。試合後、『U-NEXT』のインタビューに応じたヒュルツェラー