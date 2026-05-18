からだの動きや表情で表現するパントマイムの劇団が5月18日、高知市のろう学校を訪れ子どもたちと交流しました。高知市の県立高知ろう学校を訪れたのは、パントマイムをベースにした演劇作品を創作する劇団「カンパ二ーデラシネラ」です。高知ろう学校では、子どもたちの表現力向上のため、プロのパフォーマーから学ぶ機会を設けていて、18日は2016年から出前演劇教室を県内の小学校で実施している「カン