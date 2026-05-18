櫻坂46が、6月10日に発売される15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の新ビジュアルと配信ジャケットを公開した。今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの「UDAGAWA GENERATION」以来のセンターとなる。公開された新ビジュアルはベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを見