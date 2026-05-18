櫻坂46が、6月10日に発売される15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」の新ビジュアルと配信ジャケットを公開した。

今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの「UDAGAWA GENERATION」以来のセンターとなる。

公開された新ビジュアルはベージュやブラウンを基調としたシックな装いで、メンバーが凛とした佇まいを見せている。また、今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。

さらに、5月19日(火)0時より「Lonesome rabbit」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開され、同時にストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートする。

先月MUFGスタジアム(国立競技場)で開催された＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞では、櫻坂46が7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には＜6th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ“初”となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることが発表となっている。

■15th Double A-side Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

2026年6月10日(水)発売

What’s “KAZOKU”?…TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ 【配信】 「Lonesome rabbit」https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit

「What’s “KAZOKU”？」https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13750〜13751 / ￥2,000 (tax in)

初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13752〜13753 / ￥2,000 (tax in)

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初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13756〜13757 / ￥2,000 (tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

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メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入） 通常盤 CD only / SRCL-13758 / ￥1,200 (tax in)

完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray / SRCL-13759〜13760 / ￥2,000 (tax in) ★完全生産限定盤“夜桜盤”★

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様

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■＜SAKURAZAKA46 四期生LIVE＞

2026年6月2日(火)・3日(水) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

■＜SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026＞

2026年7月23日(木)・24日(金) 静岡県・エコパアリーナ

2026年7月28日(火)・29日(水) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年8月8日(土)・9日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

2026年8月15日(土)・16日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2026年8月22日(土)・23日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年8月29日(土)・30日(日) 香川県・あなぶきアリーナ

■＜6th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞

2026年11月14日(土)・15日(日) 千葉県・ZOZOマリンスタジアム

■＜SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027＞

Coming soon…

◾️ライブ出演情報 ＜OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-＞

2026年7月25日(土)・26日(日)、8月1日(土)・2日(日) 大阪・舞洲スポーツアイランド ジャイガ特設会場