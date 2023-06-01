現地時間５月17日に開催されたラ・リーガの第37節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがバレンシアとホームで対戦した。久保が３試合ぶりに先発から外れたソシエダは３分、退団が決定しているエルストンドの折り返しを受けたアイエンが鋭いシュートを突き刺し、幸先よく先制する。しかし８分、ハビ・ゲラのコントロールショットで被弾し、同点とされる。さらに22分、ワンツーから抜け出したウーゴ・ドゥーロにGKレミロ