男性グループ「Number＿i」が米大手「アトランティック・レコード」とレーベル契約を締結した。17日、札幌市で行われた所属事務所TOBEの公演前にメンバー3人が本紙などに明かした。夢の世界デビューに向け視界良好で、平野紫耀（29）は「自分たちの魅力をどこまで届けることができるのか凄く楽しみ」と目を輝かせた。同社には、レッド・ツェッペリンやコールドプレイ、ブルーノ・マーズ（40）やエド・シーラン（35）らが所属し