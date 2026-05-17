【漫画】本編を読むシタ夫と不倫相手に立ち向かうサレ妻。不倫をテーマにした作品では珍しくない設定だが、フィクションとはいえどこまで人は愚かになれるのだろうかと考えさせられる作品が『あなたの旦那が欲しい』（なしえマミ〜/KADOKAWA）だ。主人公・三輪ゆりは専業主婦。バツイチの夫・和樹と結婚し子どもにも恵まれた生活を送っていたが、ひとつ悩みを抱えていた。和樹の女癖の悪さだ。3カ月前のある日、自宅でスマホを