鷹は大関友久投手は7回1失点8奪三振日本ハムは17日、ファーム・リーグのオイシックス戦に2-1でサヨナラ勝ちを収めた。先発の山崎福也投手は5回無失点とすると、2番手の清水大暉投手も2回無失点と好投。0-0の8回表、3番手の宮西尚生投手が代打のアダム・ウォーカー外野手に9号ソロを浴び先制を許すも、打線は9回2死からエドポロケイン外野手の9号ソロで同点に。さらに2死満塁から、常谷拓輝内野手がサヨナラ適時打を放ち試合を決