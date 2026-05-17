鷹は大関友久投手は7回1失点8奪三振

日本ハムは17日、ファーム・リーグのオイシックス戦に2-1でサヨナラ勝ちを収めた。先発の山崎福也投手は5回無失点とすると、2番手の清水大暉投手も2回無失点と好投。0-0の8回表、3番手の宮西尚生投手が代打のアダム・ウォーカー外野手に9号ソロを浴び先制を許すも、打線は9回2死からエドポロケイン外野手の9号ソロで同点に。さらに2死満塁から、常谷拓輝内野手がサヨナラ適時打を放ち試合を決めた。

楽天は11-2でロッテに大勝した。打線は3回に武藤敦貴外野手の適時打で先制。5回に大坪梓恩外野手の適時打などで加点すると、終盤にも伊藤裕季也内野手の適時打やワォーターズ内野手の2点適時三塁打などで突き放し、計15安打11得点。先発の瀧中瞭太投手は4回1失点、5回からは藤原聡大投手、酒居知史投手、渡辺翔太投手とつないだ。ロッテは先発の中村亮太投手が4回途中で緊急降板し、救援陣が崩れた。

ソフトバンクは6-1でオリックスに快勝。打線は3回に笹川吉康外野手の適時打で先制。さらに5回に笹川、秋広優人内野手の連続適時打で3点を加えるなど、笹川が3安打3打点、柳町達外野手が3安打1打点と躍動した。先発の大関友久投手は7回1失点8奪三振の好投で今季ファーム初勝利。8回からの2イニングは岡田皓一朗投手が無失点投球を見せた。オリックスは先発の佐藤一磨投手が4回2/3、4失点だった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）