2026年５月17日、５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都が代表選出会見に出席。SNS上で大きな話題となった“『#長友佑都、涙の選出』動画”での「涙の理由」について次のように語った。「異常なほどの反響があったみたいで、イタリア時代の友達だったりチームメイトからもおめでとうっていうことが来たりとか。そのぐらい、世界中に反響があったみたいですね。先ほど述べたように、感謝1000%ですね。本当に、苦しい中で