「ちょっとこう…」５大会連続W杯メンバー選出の長友が大きな話題となった“涙の理由”を説明「世界中に反響があったみたいで」【日本代表】
2026年５月17日、５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都が代表選出会見に出席。SNS上で大きな話題となった“『#長友佑都、涙の選出』動画”での「涙の理由」について次のように語った。
「異常なほどの反響があったみたいで、イタリア時代の友達だったりチームメイトからもおめでとうっていうことが来たりとか。そのぐらい、世界中に反響があったみたいですね。先ほど述べたように、感謝1000%ですね。
本当に、苦しい中でも家族もそうだし、いろんな人に支えられてここまで来ました。苦しみながら最後の２か月は正直怪我もして、焦りや不安もありながらのギリギリの戦いをしてたんで。その中でも支えてくれたたくさんの人がいたんで。その人たちの顔が頭の中に出てきて。ちょっとこう感情的になってしまいましたね」
色んな人たちの思いを胸に、長友は北中米の地でサッカー人生の全てをかける。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【動画】まさに見入ってしまう”長友の涙”
「異常なほどの反響があったみたいで、イタリア時代の友達だったりチームメイトからもおめでとうっていうことが来たりとか。そのぐらい、世界中に反響があったみたいですね。先ほど述べたように、感謝1000%ですね。
色んな人たちの思いを胸に、長友は北中米の地でサッカー人生の全てをかける。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【動画】まさに見入ってしまう”長友の涙”